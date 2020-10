Warnhinweis der Polizei Fehlende und gelockerte Radmuttern in Burghausen

Die Burghauser Polizei rät: Kontrollieren Sie vor Fahrtbeginn ihre Reifen!

Burghausen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 4. Oktober, wurden im Holzfelder Weg an einem VW vier Radmuttern entwendet.

Während der Fahrt fiel der vordere linke Reifen, der nur noch an einer Mutter befestigt war, ab.

Am Freitag, 9. Oktober, meldete eine Burghauserin, dass auch an ihrem VW vier der fünf Radmuttern fehlen, das linke Vorderrad war schon fast abgefallen. Fast zeitgleich meldete eine Bürgerin ebenfalls gelockerte Radmuttern an ihrem Renault.

Strafverfahren wurden in den genannten Fällen eingeleitet.

Da allerdings weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können:

Kontrollieren Sie vor Fahrtbeginn ihre Reifen!

Sollten Radmuttern an ihrem Pkw fehlen oder gelockert worden sein, informieren Sie bitte unverzüglich ihre zuständige Polizeiinspektion.