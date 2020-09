Autobahn stundenlang gesperrt Massencrash auf der A 94 bei Töging

Sattelzugfahrer kann den sechs liegen gebliebenen Autos noch ausweichen - zwei weitere Unfälle wegen Starkregens

Töging. Am Mittwochmorgen, 23. September, ereignete sich gegen 6:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A94 in Fahrtrichtung Passau zwischen den Anschlussstellen Mühldorf-Nord und Töging am Inn.

Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Eggenfelden fuhr mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt aufgrund eines vor ihm überholenden Fahrzeugs abbremsen. Ein unmittelbar nachfolgender slowakischer Kleinbus übersah dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden BMW auf.

Während der voll besetzte Kleinbus nach dem Zusammenstoß noch auf den Pannenstreifen ausweichen konnte, kam der BMW auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Ein 18-jähriger Mann aus Ampfing erkannte die Verkehrsgefahr zu spät und fuhr mit seinem Audi gegen das Heck des BMW. Er kam im Anschluss quer zwischen beiden Fahrstreifen zum Stehen.

Drei weitere Autos versuchten der Unfallstelle auszuweichen, streiften jedoch das Heck des quer stehenden Audi des 18-jährigen.

Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer aus Baden-Württemberg konnte den mittlerweile sechs verunfallten Fahrzeugen zum Glück noch ausweichen und brachte seinen Sattelzug im angrenzenden Grünstreifen unbeschadet zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt.

Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 36.000 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Töging am Inn, Erharting und Mößling sowie die Autobahnmeisterei Ampfing waren zur Sicherung der Unfallstelle und zur Verkehrsregelung im Einsatz.

Der Verkehr wurde an der AS Mühldorf-Nord aus- und umgeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die A94 in Fahrtrichtung Passau am Vormittag gesperrt.

Unweit von der Unfallstelle entfernt ereigneten sich aufgrund des plötzlich eintretenden Starkregens eine Stunde später zwei weitere Verkehrsunfälle in Fahrtrichtung Passau.

Auf Höhe Heldenstein kam ein 43-jähriger Fahrer aus Regensburg während eines Überholvorgangs mit seinem Audi ins Schleudern und verunfallte. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Ca. 10 Minuten später fuhr ein 19-jähriger Fahranfänger ebenfalls mit seinem Pkw auf der A94 in Fahrtrichtung Passau und kam aufgrund der regennassen Fahrbahn auf Höhe Heldenstein ins Schleudern. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer blieb unverletzt.