Übergriff am Samstag, 19. September Unbekannter greift Frau am Alzufer an

Polizei Altötting bittet um Zeugenhinweise zur Klärung des Übergriffs

Garching/Alz. Am Samstagvormittag, 19. September, wurde eine 27 Jahre alte Frau am westlichen Alzufer von einem unbekannten Mann angegriffen und festgehalten. Die Frau konnte sich losreißen und flüchten. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm umgehend die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine 27-jährige Frau befand sich am Samstagvormittag gegen 9 Uhr alleine am westlichen Alzufer auf Höhe der Aral-Tankstelle in Garching an der Alz, als ein unbekannter Mann an sie herantrat und sie von hinten umklammerte. Die 27-Jährige wehrte sich und konnte sich losreißen. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde umgehend eine Tatortbereichsfahndung mit zahlreichen Streifen der Polizeiinspektion Altötting und umliegender Dienststellen eingeleitet.

Den Täter konnte die Frau sie wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 1,65 m groß, kräftige, muskulöse Statur, wenig bis keine Körperbehaarung, helle Hautfarbe; bekleidet mit einer langen grauen Jogginghose, rotes T-Shirt; der Täter sprach gebrochen Deutsch.

Die Maßnahmen vor Ort wurden von Beamten der Polizeiinspektion Altötting getroffen, die auch unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen führt.

Zur Klärung des Falles bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung:

• Wer war am Samstagvormittag, 19.09.2020 Uhr, gegen 09:00 Uhr oder kurz zuvor im Bereich des westlichen Alzufers in Garching oder auch auf der gegenüberliegenden Uferseite unterwegs? Wem fielen dabei eine Frau und ein wie oben beschriebener Mann auf?

• Wer kann der Kriminalpolizei aufgrund der Personenbeschreibungen Hinweise zur Identität des Täters geben?

• Wer kann sonst sachdienliche Angaben in dem Fall machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08671) 96440 bei der Polizeiinspektion Altötting zu melden.