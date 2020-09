Streit zwischen Hundehalterinnen 15-Jährige wurde beleidigt und angespuckt

Am Samstag, 19. September 2020, um 19.30 Uhr kam es am Kapellplatz in Altötting zu einem Streit zwischen zwei Hundehalterinnen, in den sich eine 15-Jährige einmischte.