Am Wanderweg nach Leonberg Schwammerlsucher (81) stürzt über Hang ab

81-Jähriger beim Schwammerlsuchen im Bereich der Leonberger Aussicht abgerutscht und ca. 200 Meter am Hang abgestürzt

Marktl/Leonberg. Am Mittwoch, 16. September, gegen 16 Uhr, kam es in Marktl, im Bereich des Wanderweges nach Leonberg, zu einer groß angelegten Such- und Rettungsaktion.

Der Polizei wurde mitgeteilt, dass ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Altötting, am Vormittag aufgebrochen war, um Pilze zu sammeln. Als dieser jedoch nachmittags nicht nach Hause kam, begann der Sohn mit der Suche. Dieser fand sein Fahrzeug zusammen mit dem Hund am oberen Waldrand des Waldgebietes „Bärenhöhle“. Der Sohn machte sich selbstständig auf die Suche und die Polizei wurde alarmiert.

Schließlich fand der Sohn den verunfallten Vater am Talende im Bereich des Baches. Dieser sei beim Pilzesuchen abgerutscht und stürzte ca. 200 Meter den Hang hinab. Mit Hilfe des Sohnes, konnte der 81-Jährige durch die eingesetzten Polizeibeamten lokalisiert werden und die Rettungskräfte hinzu navigiert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Marktlberg konnte den Mann mittelschwer verletzt bergen. Dieser wurde zur Untersuchung durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.