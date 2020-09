Beim Überholen eines Mähdreschers Crash zwischen zwei Motorradfahrern

Foto: 123rf.com

Am 4. September 2020, um 18.15 Uhr, kam es auf der St 2355 in Garching an der Alz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motoradfahrern mit einem leicht und einem schwer verletzten Beteiligten.