Zeugen gesucht Vandalismus in Mehring-Öd, Graffiti in Burghausen

Wer kann der Polizei bei der Aufklärung dieser Taten helfen?

Mehring/Burghausen. Zwei Fälle von Vandalismus in Mehring - Zwischen Sonntag, 23. August, 18 Uhr, und Montag, 24. August, 9 Uhr, wurde die Fassade eines Hauses an der Ganghoferstraße in Mehring-Öd von einem unbekannten Täter mit Tomaten und Eiern beworfen und mit Farbe beschiert. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro. Außerdem wurden im gleichen Tatzeitraum an der Hansbauernstraße verschiedene Gartendekos beschädigt, hier beläuft sich der Schaden auf ca. 450 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Burghausen unter Telefon 08677/9691-0 entgegen.

Graffitischmierereien an der Marktler Straße - Zwischen Freitag, 21. August und Montag, 24. August, wurden von einem oder mehreren unbekannten Tätern mehrere Schriftzüge mit schwarzer und roter Farbe an der Marktler Straße „verteilt“. Am Kino wurden Schriftzüge mit schwarzer Farbe angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Ein Stromkasten wurde mit einem Satz in schwarzer Farbe besprüht. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 150 Euro. Der Gehweg wurde auch nicht verschont. Diesen besprühte der unbekannten Täter mit roter Farbe. Der Sachschaden beträgt ca. 150 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann soll sich mit der Polizei Burghausen unter Telefon 08677/9691-0 in Verbindung setzen. .