Löscheinsatz in Burgkirchen Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Burgkirchen. Am Donnerstag, 13. August, kam es gegen 01.50 Uhr zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Martin-Ofner-Straße.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Küche zu einem Brand, der auf das Wohnzimmer übergriff. Nach Bersten der Fenster griffen die Flammen auch auf den Dachvorsprung über. Glücklicherweise bemerkte ein Nachbar die Flammen und verständigte sofort die Rettungskräfte. Er konnte auch weitere Nachbarn zum Verlassen des Hauses anleiten.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren aus Burgkirchen und Kastl sowie die Werkfeuerwehr Gendorf schnell gelöscht, ein direktes Übergreifen der Flammen auf das Dach verhindert werden. Weiterhin waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz

Durch den Brand wurde die Küche komplett zerstört, die Wohnung unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.