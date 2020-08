Mehrere Straftaten Personen belästigt und Polizeibeamte attackiert

Der Töginger trat mehrfach gegen die eingesetzten Beamten und versuchte diese zu verletzen

Töging/Altötting. Am Mittwoch, 12. August, kam es gegen 21:45 Uhr, in Töging am Inn und anschließend in Altötting, zu mehreren Straftaten eines 33-jährigen Tögingers.

Da der 33-Jährige an der Hauptstraße in Töging mehrere Personen belästigt hatte, wurde die Polizei verständigt und eine Streifenbesatzung der PI Altötting konnte den Mann dort auch antreffen.

Er zeigte sich aber nicht einsichtig, dafür sehr aggressiv und stark alkoholisiert. Aufgrund dieser Umstände wurde dem Mann die Gewahrsamnahme erklärt. Dagegen wehrte er sich jedoch massiv und es mussten ihm Handschellen angelegt werden. Dabei trat der Mann mehrfach gegen die eingesetzten Beamten und versuchte diese zu verletzen.

Gegen alle weiteren Maßnahmen setzte sich der Mann ebenfalls heftig körperlich zur Wehr und beschädigte sogar noch durch einen Tritt die Innenverkleidung des Streifenfahrzeuges.

Die eingesetzten Beamten wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.