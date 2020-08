Hinweise zum Täter bitte an die PI Burghausen, Tel.: 08677/9691-0

Mehring. In dem Zeitraum vom 07.08.2020, 18:30 Uhr, bis zum 08.08.2020, 07:00 Uhr, wurde ein Pkw in 84561 Mehring, Öd, Ulmenweg 12, auf einem dortigen Parkplatz mit Eiern beworfen und die hintere und vordere Tür auf der Beifahrerseite verkratzt. Dadurch entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 3000€.

Hinweise zum Täter bitte an die PI Burghausen, Tel.: 08677/9691-0