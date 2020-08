Vorfahrt missachtet Pkw-Lenkerin übersieht Kradfahrer

Foto: Feuerwehr Burghausen

Am 31. Juli 2020, 11.05 Uhr, kam es in Burghausen an der Kreuzung Mozartstraße/Marienberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad.