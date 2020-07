Übeltäter ermittelt Jugendliche betätigen aus Spaß den Brandmeldealarm

Nachtrag zur Pressemeldung der Feuerwehr Burghausen: „Feuermelder in Tiefgarage mutwillig eingeschlagen“

Burghausen. Am 24. Juli 2020, gegen 18 Uhr, wurde neben der Freiwilligen Feuerwehr Burghausen auch die hiesige Polizeiinspektion alarmiert. Einsatzgrund war die Auslösung des Brandmeldealarms in der Tiefgarage unter der Marktler Straße (wir berichteten). Schnell war klar, dass kein Brand in der Tiefgarage stattgefunden hat!

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein zunächst unbekannter Täter vorsätzlich einen „Druckknopfmelder“ betätigte. Vorher schlug der Täter die Glasscheibe des Brandmelders ein.

Die 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr Burghausen mussten unverrichteter Dinge wieder abrücken. Für die freiwilligen Einsatzkräfte ein sehr großes Ärgernis.

Die Polizeiinspektion Burghausen übernahm die Ermittlungen bezüglich eines im Raum stehenden Vergehens des „Missbrauchs von Notrufen“. Diese Ermittlungen führten am frühen Abend des 25. Juli 2020 zum Erfolg! Aufwendige Recherchen und Zeugenbefragungen mündeten in der Feststellung von insgesamt neun jugendlichen Tätern beziehungsweise direkten Zeugen der Tat. Die 11- bis 14-jährigen Burghauser drückten aus Spaß den Druckknopfmelder und machten sich anschließend mit angelegter „Corona-Maskierung“ über die Marktler Straße davon. Ebenfalls konnte ermittelt werden, dass einer der Täter wohl für mehrere ähnlich gelagerte Fälle verantwortlich ist.

Bezüglich der entstandenen Einsatzkosten wurde mit der Feuerwehr Burghausen Kontakt aufgenommen.