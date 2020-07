Zeugen gesucht Bei Einbruch Tresor aufgeflext

Ein Fenster produzierender Betrieb in Unterneukirchen im Landkreis Altötting wurde das Ziel von Einbrechern.

Unterneukirchen. In der Nacht von 23. auf 24. Juli 2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Bürogebäude und flexten einen Tresor auf. Erbeutet wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn ermittelt.

Vergangene Nacht stiegen bislang unbekannte Täter in das Bürogebäude eines Fenster produzierenden Betriebs in der Altöttinger Straße in Unterneukirchen ein. Anschließend flexten sie einen darin befindlichen Tresor auf und entwendeten daraus einen vierstelligen Betrag. Außerdem entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette und eine Handtasche. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich. Der Einbruch wurde am 24. Juli 2020 um kurz vor 6 Uhr bemerkt.

Bislang liegen keine Hinweise zum Tathergang und zu den Tätern vor. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 08631/3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.