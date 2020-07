Vandalismus in Burghausen Autos beschädigt, Wand beschmiert, Überdachung zerstört

Mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Burghausen

Burghausen. Der PI Burghausen wurden mehrere Sachbeschädigungen gemeldet, die zwischen Sonntag, 19. Juli, und Dienstagmorgen, 21. Juli, begangen wurden.

- In der Nacht auf Montag, 20. Juli, wurde an der Marktler Straße, Höhe Hausnummer 40, die Überdachung eines Mülltonnenhäuschens vollständig zerstört. Es entstand eine Schaden in Höhe von 100 Euro.

- Am Montag, 20. Juli, zwischen 6 und 11 Uhr wurde in der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäfts an der Marktler Straße ein Pkw Ford beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter riss das vordere Kennzeichen mit Halterung ab, und legte dies auf die Motorhaube. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50, Euro.

- Am Dienstag, 21. Juli, gegen 4.45 Uhr, teilte ein Zeuge zwei junge Burschen mit, die in der Altstadt randalierten. Bei einer Bar in den Grüben konnten ein zerbrochener Blumentopf und eine beschädigte Glastüre festgestellt werden. Direkt daneben wurde eine Hauswand mit Cola beschmutzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro. Die vermeintlichen Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Personen wurden wie folgt beschreiben: Jeweils 17 bis 21 Jahre alt, der Erste war schlank, wirkte athletisch, er war bekleidet mit gelber Jogginghose und gelben Kapuzenpullover. Der Zweite war eher hager und trug einen roten Kapuzenpulli und Jeans.

- In der Nacht zum Dienstag, 21. Juli, wurden auf dem Parkplatz des Hotel Glöcklhofer drei Fahrzeuge beschädigt. Alle drei Pkws wurden gegen 21.30 Uhr von den Gästen abgestellt. Gegen 9 Uhr früh wurde bemerkt, dass an jedem der Fahrzeuge die Heckscheibenwischer abgebrochen wurden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 600 Euro.

Hinweise, zu den Sachbeschädigungen, erbittet die Polizeiinspektion Burghausen unter der Telefonnummer 08677/9691-0.