Mit weit über 150 km/h Illegales Autorennen auf der ST 2108

Auf der Staatsstraße zwischen Burghausen und Mehring fand am Donnerstag, 9. Juli 2020, um 22 Uhr, ein illegales Rennen statt.

Mehring. Ein 22-Jähriger aus Mehring befuhr mit seinem VW Golf den Kreisel in der „Krake“ bei Burghausen. Hierbei fuhr ihm ein BMW, gelenkt von einem 33-jährigen Burghauser, sehr dicht auf. Der 22-Jährige verließ an der Ausfahrt Mehring den Kreisel und beschleunigte massiv. Er überholte innerhalb kürzester Zeit drei Fahrzeuge, der 33-Jährige folgte ihm in derselben rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Weise. Beide Fahrer erreichten Geschwindigkeiten von weit jenseits der 150 km/h auf der Staatsstraße 2108.

Bei ihren waghalsigen Manövern wurden beide jedoch von einer Zivilstreife der Burghauser Polizei beobachtet und konnten im Anschluss angehalten und kontrolliert werden. Gegen beide wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Traunstein prüft derzeit die Einziehung der Fahrzeuge und beider Führerscheine.

Die Polizeiinspektion Burghausen bittet die drei Fahrzeugführer, die überholt wurden, sich unter der Telefonnummer 08677/9691-0 zu melden.