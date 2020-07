Schreck für Burghauser Einbruchsspuren an der Haustür

Die Haustür war zwar verschlossen, wackelte jedoch stark in der Verankerung

Burghausen. Am Mittwoch, 8. Juli, wurde in Zeit von 11 bis 16:30 Uhr, von Unbekannten versucht, eine Haustüre an der Burgkirchener Straße zu öffnen.

Ein 61-jähriger Bewohner des Anwesens kam gegen 11 Uhr wieder nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Beschädigungen sichtbar.

Gegen 16:30 Uhr bemerkten die Bewohner deutliche Hebelspuren, sowie kleinere Dellen an der Türe. Diese war zwar verschlossen, wackelte jedoch stark in der Verankerung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Burghausen in Verbindung zu setzen, Telefon 08677/9691-0