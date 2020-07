5.000 Euro Schaden Bus am Parkplatz angefahren

Die Verkleidungsteile wurden gegen die Motorabdeckung am Heck gedrückt, so dass diese sich verbog und sich öffnete

Gendorf. Am Donnerstag, 2. Juli, zwischen 8und 10:30 Uhr, stellte ein Busfahrer seinen Bus der Firma Wengler zeitweise auf der westlichen Seite des Parkplatzes vor der Jahnturnhalle in Burgkirchen a.d. Alz ab. Als er zurückkehrte, musste er einen Schaden am Bus feststellen.

Offensichtlich war ein Fahrzeug gegen die rechte hintere Seite des Busses gestoßen, verhakte sich und riss Teile der Verkleidung und die Beleuchtungseinrichtung hinten rechts aus. Die Verkleidungsteile wurden gegen die Motorabdeckung am Heck gedrückt, so dass diese sich verbog und sich öffnete.

Der Unfallfahrer müsste den Unfall bemerkt haben, entfernte sich aber ohne seine Unfallbeteiligung anzugeben.

Der entstandene Schaden am Bus wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Altötting bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08671/96440.