Am Alzufer in Hirten Exhibitionist treibt sein Unwesen

Am Samstag, 27. Juni 2020, wurde der Polizei Altötting folgendes von zwei Schülerinnen aus Hirten und deren Eltern mitgeteilt:

Burgkirchen/Alz. Die beiden Mädchen waren am Freitagnachmittag, 26. Juni 2020, beim Baden am Alzufer auf Höhe Mühlthal. Als sich die beiden Mädchen etwa gegen 15.30 Uhr umziehen wollten, bemerkten sie nicht weit entfernt einen ca. 50-jährigen Mann mit herunter gelassener Hose, der mit seiner Hand im Genitalbereich herum spielte. Der Mann sprach die Kinder nicht an. Als die beiden Mädchen ihre Handys herauszogen, entfernte sich der Unbekannte. Es wurde folgende Beschreibung angegeben: ca. 50 Jahre, dicke Figur, ca. 175 bis 180 Zentimeter groß, kurze Haare, helle Haut, beiger Anglerhut, hellblaues T-Shirt und kurze beige Hose. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Altötting unter Telefonnummer 08671/9644-0 erbeten.