Am Straßenrand geparkt Audi A4 durch Stein schwer beschädigt

Faustgroßer Stein wurde durch vorbeifahrende Fahrzeug aufgeschleudert oder fiel aufgrund ungenügender Ladungssicherung von einem Fahrzeug

Burghausen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. Juni, 20:30 Uhr und Donnerstag, 25. Juni, 14:30 Uhr, kam es in der Burgkirchener Straße zu einer erheblichen Beschädigung eines Audi A4 in Höhe von ca. 6.000 Euro, der auf einer freien Parkfläche am rechten Fahrbahnrad geparkt war.

Es stellte sich heraus, dass ein faustgroßer Stein durch vorbeifahrende Fahrzeug aufgeschleudert wurde bzw. aufgrund ungenügender Ladungssicherung von einem Fahrzeug fiel.

Der Stein prallte mit voller Wucht gegen die Heckklappe des Pkw, welche hierdurch stark eingedellt wurde. Die Heckscheibe brach heraus. Durch den Aufprall wurde der Stein weiter nach oben über das Fahrzeug geschleudert, schlug daraufhin mittig auf der Motorhaube ein und kam ca. 2 Meter vor dem Fahrzeug zum Liegen. Verletzt wurde niemand.

Wer hat hier Beobachtungen gemacht? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Burghausen unter der Telefonnummer 08677/9691-0.