Nichts bemerkt 82-Jährige begeht Unfallflucht nach Parkrempler

Verkehrsunfallflucht durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Neuötting. Am Freitag, 5. Juni, kam es gegen 17:10 Uhr am Parkplatz eines Möbelmarktes in der August-Unterholzer-Straße in Neuötting/Eisenfelden, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Flucht der Unfallverursacherin.

Eine 82-jährige Waldkraiburgerin versuchte mit ihrem SUV vorwärts in eine Parklücke zu parken. Sie bemerkte jedoch, dass sie nicht in diese einfahren konnte und fuhr rückwärts. Hierbei touchierte sie mit der Front das Heck eines daneben parkenden Pkws.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Vorfall beobachten und hinterließ dem Geschädigten seine Personalien. Die Unfallfahrerin war leicht zu finden, da sie nur wenige Meter daneben einen anderen Parkplatz gefunden hatte. Von einem Anstoß hätte diese nichts bemerkt.

Gegen die Unfallfahrerin wird ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro.