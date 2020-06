Wieder Vandalismus in Tüßling Autokratzer richtet 16.000 Euro Schaden an

Der Sachschaden an beiden Autos beträgt durch erhebliche Kratzer im Lack 16.000 Euro

Tüßling. In der Nacht auf Sonntag, 31. Mai, kam es in der Tüßlinger Klosterwiese zu einer Sachbeschädigung an zwei Kraftfahrzeugen durch eine unbekannte Person.

Der Sachschaden beträgt durch erhebliche Kratzer im Lack 16.000 Euro.

Um sachdienliche Hinweise wird bei der PI Altötting unter der 08671/9644-0 gebeten.

Wie bereits gemeldet kam es in der Nacht auf Sonntag, 31. Mai, auch zu einem Fall von Vandalismus am Tüßlinger Marktplatz. Ein bislang unbekannter Täter riss mehrere Blumen aus Pflanzentrögen und warf diese in den anliegenden Bach. Zudem wurden vier Blumenkästen samt Inhalt in den Bach geworfen.