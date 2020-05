Da kommt was zusammen SUV-Fahrer provoziert und schlägt Biker

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Nötigung und Körperverletzung

Burghausen. Am Mittwoch, 27. Mai, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger aus Tittmoning mit seinem Kraftrad über den Burghauser Stadtplatz in Fahrtrichtung Neustadt. Da ein vor ihm fahrender Mercedesfahrer sehr langsam fuhr, beabsichtigte der Tittmoninger den Mercedes zu überholen, was aber durch extrem mittiges Fahren des Mercedesfahrers verhindert wurde. Auch nach einmaligen Hupen änderte der Mercedeslenker nichts an dieser Fahrweise.

Als die beiden Beteiligten an der Kreuzung der Marktler Straße mit der Wackerstraße verkehrsbedingt anhalten mussten, stieg der Mercedesfahrer aus und es entwickelte sich ein Wortgefecht. In dessen Verlauf wurde der Kradfahrer zum Absteigen aufgefordert, auch wurden ihm Schläge angedroht.

Da der Kradfahrer sich nicht weiter darauf einließ und seine Maschine startete, verpasste der Mercedesfahrer dem Kradfahrer noch einen Schlag gegen den Körper. Da die Ampel aber auf Grün schaltete, konnte sich der Kradfahrer entfernen, den Schlag hatte er unbeschadet überstanden.

Im weiteren Verlauf wurde der Kradfahrer nochmals vom Mercedesfahrer provoziert, was er aber ignorierte und auf direktem Weg zur Polizei zur Anzeigenerstattung fuhr.

Wer hat hierzu Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Mercedesfahrer geben? Es handelte sich um einen „schweren“ weißen SUV mit vier Endrohren. Vor allem zum Vorfall an der Kreuzung sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burghausen unter 08677/96910 entgegen.