Spritklau in Unterneukirchen 800 Liter Diesel eines Lkws abgezapft

Unterneukirchen. Am vergangenen Wochenende wurden an einer Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger in Unterneukirchen die Tankdeckel beider Dieseltanks aufgehebelt und ca. 800 Liter Diesel entwendet.

Der Lkw wurde am 8. Mai, gegen 13 Uhr, auf dem Parkplatz vor einem Möbelgeschäft in Unterneukirchen/Hilger, mit fast vollem Tank abgestellt.

Am Montag, 11. Mai, gegen 6 Uhr, bemerkte der Fahrer des Lkws, dass die Dieseltanks komplett leer waren. An den Dieseltanks entstand durch das Aufhebeln zudem ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wer im Tatzeitraum sachdienliche Hinweise geben kann, werde gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altötting zu melden, Tel. 08671-96440.