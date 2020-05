Getränke geklaut Einbruch und Vandalismus am Flugplatz Altötting

Es waren keinerlei Wertsachen mehr in den Räumlichkeiten

Altötting. In der Nacht auf Mittwoch, 6. Mai, randalierten unbekannte Täter vor und in der Gaststätte des Flugplatzes an der Osterwies. Sie warfen die Blumenkästen und den Grill vor der Gaststätte um und das vorhandene Mobiliar durcheinander.

Das Glas der Eingangstüre wurde mit brachialer Gewalt eingeschlagen und herausgetreten. In der Gaststätte wurden vermutlich nur einzelne Getränke entwendet, da von den Betreibern wegen vorausgegangener Einbrüche keinerlei Wertsachen mehr in den Räumlichkeiten aufbewahrt werden.

Wem sind in den Abendstunden oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen aufgefallen, die sich vor oder um das Flugplatzgebäude in der Osterwies aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Altötting.