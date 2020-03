Um Hinweise wird gebeten

Burgkirchen. Zwischen dem 20.03.2020, 18:00 Uhr, und dem 21.03.2020, 16:00 Uhr, wurden in der Tiefgarage in der Altgendorfer Straße in Burgkirchen die Kennzeichen eines dort geparkten, blauen Nissan Almera gestohlen.

Die Polizeiinspektion Altötting bittet unter der Telefonnummer 08671/96440 um sachdienliche Hinweise.