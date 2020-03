20.000 Euro Schaden Alkoholisierter Unfallfahrer flüchtet zu Fuß

Emmertinger übersieht aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein vor ihm fahrendes Auto, fährt auf und flüchtet zu Fuß in den Wald

Emmerting/Neuötting. Am Montag, 16. März, ereignete sich gegen 19.30 Uhr ein Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2108.

Ein Emmertinger fuhr von seinem Wohnort in Richtung Neuötting. Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit übersah er einen vor ihm fahrenden Pkw und fuhr diesem auf. Nach dem Zusammenstoß sprach der Unfallverursacher noch mit den anwesenden Personen und flüchtete kurz darauf zu Fuß in Richtung Emmerting. Vom Radweg aus rannte der Mann in den angrenzenden Wald.

Gleich im Anschluss wurde durch mehrere unterstützende Streife eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Der Unfallverursacher konnte kurze Zeit später an der Wohnanschrift der Eltern angetroffen werden. Aufgrund einer erkennbaren Alkoholisierung und dem Konsum von Betäubungsmitteln wurde bei dem Emmertinger eine Blutentnahme im Krankenhaus Altötting durchgeführt.

Der Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro.

Die Staatsstraße wurde mit Hilfe der Feuerwehren aus Neuötting und Emmerting für ca. 90 Minuten gesperrt.