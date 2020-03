Vermutlich Blaukorn Hund in Garching/Alz vergiftet

Ein Hund an der Theresienstraße hat wohl im hauseigenen Garten Gift erwischt

Garching/Alz. Am Freitag, 13. März, im Zeitraum von 16 bis 16.30 Uhr, befand sich der Hund eines Anwohners an der Theresienstraße in Garching an der Alz unbeaufsichtigt im Garten des Hauses.

Als er wieder zurück ins Haus kam, bemerkte der Eigentümer, dass sich der Hund nur noch unkontrolliert bewegen konnte und anfing zu Krampfen. Bei einer Untersuchung in einer Tierarztpraxis konnte festgestellt werden, dass der Hund mit einer blauen Substanz, vermutlich Blaukorn, vergiftet worden war.

Die Polizei Altötting bittet unter der Telefonnummer: 08671/9644-0 um sachdienliche Hinweise.