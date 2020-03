Es wird um Hinweise gebeten

Burghausen. Am Montag, 9. März, wurde, zwischen 11 und 15 Uhr am Fahrradabstellplatz in der Robert-Koch-Straße 5 ein schwarz-weißes Herrenfahrrad der Marke BeachCruiser, entwendet, welches mit einem Schloss versperrt war. Eine Auffälligkeit des Rades ist das helle Leder der Lenkradgriffe.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird aufgefordert, sich bei der Polizeiinspektion Burghausen zu melden (Tel: 08677/96910).