Vorsicht an Haustüren Falsche Telekom-Mitarbeiter unterwegs

Seien Sie vorsichtig, wenn plötzlich ein Telekom-Mitarbeiter ohne Anmeldung an ihrer Tür klingelt - dahinter steckt wahrscheinlich ein Betrugsversuch. In Burghausen waren zwei Männer unterwegs

Burghausen. Eine Leserin aus der Mehringer Straße in Burghausen hat sich am Dienstag, 10. März, bei uns in der Redaktion gemeldet. Bei ihr waren am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, zwei junge Männer Mitte 20, die angeblich von der Telekom kamen, um die Leitungen zu „überprüfen“.

Sie schreibt: „Ich bin natürlich etwas erschrocken, dadurch das ich das jetzt oft gehört habe, dass da solche Leute durch die Häuser rumgehen und sich Wertsachen holen. Da ich aber auch sehr im Stress war und rausgehen wollte, verneinte ich alles und sagte, sie sollten doch bitte morgen kommen. Darauf kam die Antwort, sie kämen aber nur nachmittags. Dann sah ich die jungen Männer mit Telekom-Jacken durch den ganzen Block an Türen klingeln, natürlich war jeder so schlau und keiner meiner Nachbarn ließ die rein. Habe danach gleich die Polizei angerufen, die meinten nur „man soll niemanden reinlassen“.

Sie hat auch bei der Telekom angerufen und den Vorfall gemeldet: „Die meinten ausdrücklich, es WÜRDE NIEMALS JEMAND UNANGEMELDET EINFACH VOR DER TÜRE STEHEN, um sich die Leitungen anzusehen!!!!!“

Diese Aussage hat Pressesprecher Dr. Markus Jodl auch gegenüber dem Wochenblatt Altötting bestätigt: „Die Aussage ist richtig: Techniker der Deutschen Telekom erscheinen nie unangekündigt, um eine Leitung zu prüfen. Ein Techniker-Termin erfolgt immer nur in Absprache mit dem Kunden. Was man in einem solchen Fall machen kann? Sagen Sie höflich „Ich kaufe nichts“ und schließen Sie die Tür.“