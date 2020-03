Diebstahl von Baugerät Eine Tonne schwerer Stemmhammer geklaut

In der Nacht von 6. auf 7. März 2020 wurde auf der A 94 auf Höhe der Gemeinde Winhöring im dortigen Baustellenbereich der Richtungsfahrbahn München ein Stemmhammer entwendet.

Winhöring. Der Stemmhammer wird zu Arbeiten an der Front eines Baggers angebracht. Der Stemmhammer lag am Fahrbahnrand und wiegt eine Tonne. Vermutlich wurde der Stemmhammer mittels eines auch dort abgestellten Radladers auf ein Fahrzeug aufgeladen und anschließend abtransportiert. Der Radlader wurde zurückgelassen.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen an der dortigen Baustelle oder im Umfeld gemacht? Sachdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle oder an die Autobahnpolizei Mühldorf unter Telefon 08631/3673-0.