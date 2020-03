Rascher Fahndungserfolg 20-Jähriger aus dem Landkreis schnell unter Verdacht

Herausragende Zusammenarbeit der Polizeiinspektionen Altötting und Burghausen

Marktl/Bergham - Altötting. Wie bereits berichtet wurde in der Nacht von Freitag, den 28.02.2020, auf Samstag, den 29.02.2020, in zwei Gewerbeobjekte in Marktl/Bergham eingebrochen und ein Firmenfahrzeug entwendet. Bereits am Sonntag geriet ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Altötting in dringenden Tatverdacht. Dieser junge Mann war seit dem 01.02.2020 aus einer Justizvollzugsanstalt abgängig, in die er nach einem Hafturlaub nicht zurückgekehrt war.

Am Montag, den 02.03.2020, gelang es, die Person in einem Altöttinger Hotel vorläufig festzunehmen. Er deutete den Standort des gestohlenen Fahrzeugs an, die Polizei konnte es im weiteren Verlauf dort auffinden und sicherstellen.

Des Weiteren muss er sich wegen Einmietbetrug verantworten, die Mietschuld von ca. 1.000 Euro für seine Hotelübernachtungen konnte er nicht aufbringen. Derzeit laufen noch Ermittlungen bezüglich weiterer Taten, für die der junge Mann in Frage kommen dürfte. Er wurde mittlerweile wieder der Justizvollzugsanstalt überstellt.