Radelnder Exhibitionist Unbekannter trat vor einer 15-Jährigen auf

Das Mädchen hat den Mann schon öfter im Bereich des Sportplatzes gesehen

Burgkirchen. Am 02.03.2020, gegen 14.00 Uhr, ging eine 15jährige Burgkirchnerin vom Bahnhof Burgkirchen aus kommend über die Alzbrücke. Auf Höhe des Sportplatzes kam der 15Jährigen ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Dieser folgte der 15Jährigen. Als sie sich kurze Zeit später nach ihm umdrehte saß er auf dem Rad und manipulierte an seinem entblößten Glied. Mit geöffneter Hose fuhr er dann noch mal an ihr vorbei, woraufhin die 15Jährige den Mann anschrie. Daraufhin fuhr dieser davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre, helle Haut, dickliche Statur, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, brauner Jeans, schwarzer Wollmütze und schwarzem Tuch, welches er über Nase und Mund gezogen hatte. Bei dem Rad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Die 15Jährige hat den Mann in der Vergangenheit schon öfter in dem Bereich gesehen. Hier war es aber zu keinen Vorfällen gekommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 08671/96440.