Hinweise erbeten Werkstatt-Fahrzeug und Bargeld im Gewerbegebiet geklaut

Zu einem schadensträchtigen Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht von Freitag, den 28.02.2020 auf Samstag, den 29.02.2020 im Gewerbegebiet Bergham bei Marktl.

Marktl. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in zwei Firmengebäude ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten Bargeld in Höhe von ca. 1000 Euro. Zudem gelangten sie an einen Fahrzeugschlüssel für einen Werkstattwagen, welcher vor dem Betriebsgebäude geparkt war. Mit diesem Wagen flüchteten die Täter vom Tatort. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Peugeot Expert mit dem amtlichen Kennzeichen AÖ-GL70.

Die Lackierung des Fahrzeugs ist sehr auffällig weiß/rot mit zahlreichen angebrachten Werbeaufklebern für Hersteller landwirtschaftlicher Produkte. Der Wert des Autos beträgt ca. 20.000 Euro

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gewerbegebiets Bergham gemacht? Ist einem Zeugen das entwendete Fahrzeug aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter der Telefonnummer 08677/96910.