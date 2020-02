Handtasche und Jacke wurden geklaut Langfinger in Burghauser Altstadt-Lokalen

Polizei bittet um Hinweise

Burghausen. Langfinger treiben offenbar in der Altstadt ihr Unwesen ...

Handtaschendiebstahl

Von Mittwoch, den 19.02.2020, 23:30 Uhr auf Donnerstag den 20.02.2020, 00:30 Uhr, stellte eine 59-jährige Burghauserin ihre schwarze Handtasche in einem Gasthaus, In den Grüben, ab. Als sie die Tasche wieder holen wollte, war sie nicht mehr dort. In der Tasche befanden sich ein Iphone X10, Es hatte Kratzer am Display und oben an der Seite, eine braune Geldbörse mit 50,-- Euro Bargeld und ein Schlüsselanhänger mit drei Schlüssel daran. Die Polizeiinspektion Burghausen bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache.

Jacke entwendet

Am Donnerstag, den 20.02.2020, 23:00 Uhr bis Freitag 21.02.2020, 00:15 Uhr, legte eine 17-jährige Jugendliche aus Ilmmünster ihre schwarze Winterjacke, die Innenseite ist silberfarben, der Marke Snipes, auf einem Stehtisch in einer Bar am Stadtplatz ab. In der Jackentasche befanden sich der Personalausweis, Bargeld in Höhe von 55,-- Euro und die Wohnungsschlüssel. Wer hat hier Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burghausen unter der Telefonnummer 08677/9691-0.