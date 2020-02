Außer Kontrolle Betrunken mit dem Auto über Rad- und Fußweg

Am Samstag, 15. Februar 2020, um 5.45 Uhr, ereignete sich in Burghausen in der Burgkirchener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrszeichen und ein Stromverteilerkasten beschädigt wurden.