Sachbeschädigung Spiegeltreter in Burghausen unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Freitagabend, 14. Februar 2020, wurden sowohl in der Adalbert-Stifter-Straße als auch in der Max-Planck-Straße mutwillig unter anderem durch Tritte gegen den Außenspiegel zwei Pkws beschädigt.