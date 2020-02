Wegen des Orkantiefs OMV-Schwertransport für heute abgesagt

Schwertransport für neue ISO C4 Anlage der Raffinerie Burghausen erfolgt wahrscheinlich morgen.

Ortsmarke. Auf Grund des Orkantiefs wurde der Schwertransport für heute abgesagt und wird voraussichtlich um einen Tag verschoben.

Es ist derzeit geplant, am Dienstag, den 11. Februar 2020 in Passau zu starten. Die Ankunft wird entsprechend am Mittwoch, den 12. Februar 2020 in Burghausen erwartet.

Die Anlieferungen für die neue ISO C4 Anlage laufen auf Hochtouren: Am 10. Februar 2020 starten vier große Transporter in Passau ihren Weg nach Burghausen, beladen mit dem Ober- und Unterteil der zweiten Kolonne und den beiden Teilen des Erdtanks. Über die genaue Startzeit des Transports entscheiden die Verantwortlichen am 10. Februar frühmorgens. Nach der vorgegebenen nächtlichen Fahrtunterbrechung in Fürstberg wird die Ankunft am 11. Februar um die Mittagszeit in der OMV Raffinerie erwartet. Der Schwertransport mit Sondererlaubnis wird von der Polizei begleitet, die den Verkehr über den gesamten Streckenverlauf regeln wird.

Die Route führt über den Neuburger Wald – Grießbach – Rotthalmünster – Tutting – Ering – Fürstberg – Stubenberg – Kirchberg – Reut – Taubenbach nach Burghausen.

Die Inbetriebnahme der neuen ISO C4 Anlage ist für September 2020 geplant. Ab diesem Zeitpunkt kann in Burghausen hochreines Isobuten mittels einer gemeinsam mit BASF entwickelten neuartigen Technologie hergestellt werden. Mit dieser Investition von EUR 64 Mio baut die OMV den petrochemischen Bereich der Raffinerie für die Zukunftssicherung des Standorts weiter konsequent aus.