Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer angekettet

Altötting. Am Samstag, 8. Februar, zwischen 18 und 21 Uhr, wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls am Altöttinger Bahnhof entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer angekettet. Dieses Schloss wurde durch den bislang unbekannten Täter durchtrennt.

Zeugenhinweise wurden durch die Polizeiinspektion Altötting unter 08671/96440 entgegengenommen.