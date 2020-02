Da flogen die Fäuste Handgemenge in Supermarkt

In der Burghauser Norma-Filiale kam es zu einem handfesten Streit

Burghausen. Am Freitag, 7. Februar, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Norma-Filiale an der Robert-Koch-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Altötting und einem 37-jährigen Mann aus Burghausen.

Der 39-jährige schlug dabei dem 37-jährigen unvermittelt mit der Faust gegen die linke Gesichtshälfte, wodurch der 37-jährige eine Platzwunde erlitt, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Die beiden wurden von unbeteiligten Zeugen, die ebenfalls in der Norma-Filiale anwesend waren, getrennt.

Die Polizeiinspektion Burghausen bittet diese Zeugen, sich telefonisch unter 08677/9691-0 zu melden.