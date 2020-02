Diebischer Radfahrer Unbekannter entreißt Rentnerin ihren Rucksack

Hinweise auf den Dieb werden erbeten

BURGHAUSEN. Am Donnerstag, den 06.02.2020, war gegen 14.00 Uhr eine 79-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg entlang der Marktler Straße in der Nähe der Sparkasse unterwegs. Unverhofft entriss ihr auf Höhe eines Optik-Geschäftes ein Radfahrer, der sich der Fußgängerin von hinten genähert hatte, im Vorbeifahren ihren roten Rucksack aus der linken Hand und verschwand, ohne anzuhalten nach Süden in Richtung Eisbahn. Sie blieb dabei unverletzt, beklagt nun aber den Verlust von Handy, roter Brieftasche mit Bargeld und verschiedenen Ausweisen. Der Radfahrer soll eine schwarze Jacke getragen haben, sonst ist zur Person oder zum Fahrrad nichts bekannt.

Wer hat den Vorfall mitbekommen, wem ist der Radfahrer aufgefallen?

Hinweise auf den Täter bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter der Tel.-Nr. 08677/96910.