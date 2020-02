Aus dem Polizeibericht Unbekannter schlägt Autoheckscheibe ein

PI Burghausen bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung in der Kanzelmüllerstraße

Burghausen. In der Zeit von Dienstag, den 04.02.2020, 17.00 Uhr bis Mittwoch, den 05.02.2020, 12.00 Uhr, wurde an einem in der Kanzelmüllerstraße geparkten Pkw Ford, die Heckscheibe von unbekanntem Täter eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400,-- Euro.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter der Tel.-Nr. 08677/96910.