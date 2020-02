Strafrechtliche Konsequenzen Töginger (22) kommt betrunken von der Fahrbahn ab und kracht gegen Gartenzaun

Am 01.02.2020 um 18:20 Uhr wurde eine Steifenbesatzung der PI Altötting nach Töging in die Erhartinger Straße gerufen. Dort war ein 22-jähriger Töginger mit seinem Seat nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Gartenzaun gefahren.

TÖGING Bei der Unfallaufnahme zeigte der Töginger deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 mg/l. Aufgrund dessen wurde ins Krankenhaus Altötting zur Blutentnahme gefahren. Auf dem Weg ins Krankenhaus beleidigte der Töginger noch einen der eingesetzten Polizeibeamten. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000€, am Gartenzaun der Anwohnerin ein Schaden von etwa 200 €. Der Töginger muss sich für die Vorfälle nun strafrechtlich verantworten.