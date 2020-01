Wiederholungstäter Rentner betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs

Er verwickelte bei seiner Heimfahrt die Polizeibeamten an einer Kontrollstelle ins Gespräch

WINHÖRING. Einen kuriosen Fall erlebten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in Eisenfelden. Beamte der Polizeiinspektion Altötting kontrollierten am Dienstagabend, 28. Januar, gegen 22 Uhr in Eisenfelden einen Pkw-Lenker, der im Anschluss beanstandungslos seine Fahrt fortsetzen konnte.

Währenddessen fuhr ein Rentner aus dem Landkreis Altötting mit seinem Krankenfahrstuhl an der Kontrollstelle vorbei. Er wendete, hielt an und erkundigte sich bei den Polizeibeamten.

Bei dem Gespräch stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Nach einem positiven Alkoholtest wurde bei dem Rentner eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.