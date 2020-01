Durch das Unwetter wurden mehrere Bäume umgeknickt, ein Baum fiel auf die Motorhaube des Peugeot

HALSBACH. Am Dienstag, 28. Januar, gegen 12.45 Uhr, befuhr eine 27-jährige Altöttingerin mit ihrem Peugeot die Kreisstraße AÖ 25. In Nähe der Hermannbräukreuzung stürzten durch das Unwetter mehrere Bäume um, wobei ein Baum auf die Motorhaube fiel. Zum Glück blieb die Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Halsbach war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.