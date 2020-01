Um Zeugenhinweise wird gebeten Einbruch in Autoverwertungsfirma in Eisenfelden

Katalysatoren und Altbatterien wurden gestohlen

WINHÖRING/EISENFELDEN. Am Sonntag zwickten unbekannte Täter kurz vor Mitternacht den Maschendrahtzaun zu einer Autoverwertungsfirma in Eisenfelden auf und gelangten so auf das Grundstück der Firma. Die Täter schlugen eine Plexiglasscheibe am Gebäude ein und stiegen in die Halle ein. Aus der Halle entwendeten sie ca. 70 Stück Katalysatoren und Altbatterien. Die Katalysatoren transportierten sie mit einem Rollwagen ab. Dabei schrammten sie an einem restaurierten Mercedes vorbei und beschädigten diesen.

Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 3000,- Euro. Der Stehlschaden beträgt ca. 15600,- Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altötting, Tel.: 08671/96440 zu melden.