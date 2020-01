Crash beim Abbiegen Teurer Sachschaden bei Unfall in Kastl

Beide beteiligten Fahrzeugführer wurden leicht verletzt

KASTL. Am 22.01.2020 gegen 07:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der St2107 und Altöttinger Straße in Altötting zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 61-jähriger Altöttinger befuhr mit seinem Fahrzeug die Altöttinger Straße und wollte nach links in die St2107 abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 47-jährigen Burghauser, welcher von Burgkirchen in Richtung Altötting fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Sie wurden beide ins Kreiskrankenhaus Altötting verbracht. Beide Fahrzeuge mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr Kastl war mit mehreren Fahrzeugen zur Verkehrsregelung und Bindung auslaufender Betriebsstoffe am Einsatzort. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.