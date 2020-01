Alkohol am Steuer Betrunken in geparktes Auto gekracht

Mit über 1,1 Promille geriet der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn

TÖGING Am Mittwoch, 15. Januar, gegen 00.10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Altötting in Töging die Erhartinger Straße stadtauswärts. Er kam mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einen geparkten Pkw. Der Pkw-Fahrer wurde beim Anstoß mittelschwer verletzt.

Laut Spurenlage und Beschädigung der Fahrzeuge fuhr der Pkw-Fahrer ungebremst in das auf der Gegenfahrbahn geparkte Fahrzeug. Bei der Überprüfung durch die Autobahnpolizei wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der mittelschwer verletzte Pkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus Altötting eingeliefert. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Von der Polizei wurde der Führerschein sichergestellt.

An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Töging war zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn sowie zur Verkehrslenkung im Einsatz.