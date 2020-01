Schaden in Millionenhöhe Brand in Energiesparwerk

Am Samstagabend, 11. Januar 2020, brach in einem Energiesparwerk in Altötting ein Brand aus. Die Brandursache ist bislang unbekannt, der Schaden dürfte in die Millionenhöhe gehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.