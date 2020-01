Hinweise erbeten Einbruch in Doppelhaushälfte

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 10. Januar 2020, in der Zeit von 16.30 bis etwa 17.40 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter die kurzfristige Abwesenheit der Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Schellingstraße in Burghausen zu einem schadensträchtigen Einbruch aus.