Übersehen Mit Pkw Fußgängerin erfasst

Am 10. Januar 2020 wollte eine 46-jährige Fußgängerin gegen 17.50 Uhr im Bereich Alte Landstraße in Kronberg die Fahrbahn überqueren.

WINHÖRING. Ein 36-jähriger Fahrzeuglenker übersah die Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Durch den Anstoß wurde die Fußgängerin mittelschwer verletzt und stationär in die Kreisklinik Altötting eingeliefert. Am Verursacherfahrzeug entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.